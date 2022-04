Masterclass Krump #1 • Christ Zié FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

FLOW, le mardi 10 mai à 18:00

A l’occasion de sa venue en France, Christ Zié effectue un détour par Lille pour un temps de rencontre et de pratique unique. Convié par le collectif Krump du Nord et le FLOW, le training du mardi se transforme en workshop et temps de partage de savoir. Gratuit / Très peu de places disponibles

gratuit / Places très limitées

temps de pratique et d’échange pendant le training FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

2022-05-10T18:00:00 2022-05-10T22:00:00

