Masterclass Guitare – Xavier Derouin MJC de Sceaux Catégorie d’évènement: Paris

Masterclass Guitare – Xavier Derouin MJC de Sceaux, 11 mai 2022, . Masterclass Guitare – Xavier Derouin

MJC de Sceaux, le mercredi 11 mai à 19:00

Gratuit sur inscription Guitariste aux milles expériences aux côtés notamment d’Ayo, Oxmo Puccino, Yannick Noah, Jean Jacques Goldman, Stewart Copeland…, Xavier Derouin nous propose sa masterclass guitare. Vous y découvrirez ses astuces et ses riffs de guitariste. Apportez votre guitare acoustique afi n d’explorer avec lui en direct live ! NB : Le jeu sur scène s’adresse aux guitaristes ayant un minimum d’autonomie désirant explorer de nouvelles techniques Masterclass Guitare – Xavier Derouin MJC de Sceaux 21 rue des Écoles Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MJC de Sceaux Adresse 21 rue des Écoles lieuville MJC de Sceaux Departement Paris

MJC de Sceaux Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Masterclass Guitare – Xavier Derouin MJC de Sceaux 2022-05-11 was last modified: by Masterclass Guitare – Xavier Derouin MJC de Sceaux MJC de Sceaux 11 mai 2022 MJC de Sceaux

Paris