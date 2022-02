MASTERCLASS French Tech Central : Cybersécurité animé par la DGSI Les Papeteries Cran-Gevrier Catégories d’évènement: Cran-Gevrier

Rendez-vous le 18 février de 10h à 12h pour une conférence animée par la DGSI. L’objectif ? Découvrez l’importance de la protection de l’information à l’ère du numérique avec les cyber-attaques et leurs préconisations sans oublier les dangers des réseaux sociaux. Cybersécurité : protection de l’information à l’ère du numérique avec les cyber attaques, leurs préconisations et les dangers des réseaux sociaux. Les Papeteries 1 esplanade Augustin Aussedat 74960 Cran Gevrier Cran-Gevrier Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

