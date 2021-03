Grenoble en ligne Grenoble Masterclass French Tech – Banque de France x Beelse en ligne Grenoble Catégorie d’évènement: Grenoble

Masterclass #FrenchTechCentral – Banque de France x Beelse ? Vous êtes en plein dans la constitution ou la finalisation de votre plan de financement ? Vous envisagez de lever de la dette ou êtes à la recherche d’organismes de financement ? ? La Banque de France s’avère être un véritable partenaire de votre développement sur ces enjeux ! Découvrez son rôle et ses leviers d’action ➡️ Le jeudi 25 mars de 14h à 15h ➡️ En présence de 2 représentantes de la Banque de France ➡️ Avec le témoignage de Yannick MARION CEO de Beelse Inscrivez-vous juste ici ? [https://lnkd.in/eZ_ZbAq](https://lnkd.in/eZ_ZbAq)

