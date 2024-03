Masterclass François Zabaleta Gien, vendredi 8 mars 2024.

Écrans Mixtes et Aquarium ciné-café vous proposent une masterclass du réalisateur François Zabaleta sur le thème Économie et visibilité d’un autre cinéma à l‘occasion de la projection de trois de ses courts-métrages Jeunesse perdue, Fuck l’amour et Papa. La rencontre sera animée par Olivier Leculier, président du festival Écrans Mixtes et Damien Vildrac, directeur de l’Aquarium ciné-café.

Jeunesse perdue À cette époque-là, on est en soixante-dix-huit. J’ai vingt ans. Je suis en Amérique, à San Francisco.

Fuck l’amour Un homme retrouve de vieux films super 8 et évoque le souvenir de ses parents morts il y a trente ans. Un souvenir qui toute sa vie l’a hanté et le hante toujours… EUR.

