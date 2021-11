Masterclass : « Fictions sensibles » Lormes, 27 novembre 2021, Lormes.

Masterclass : « Fictions sensibles » Lormes

2021-11-27 – 2021-11-27

Lormes Nièvre Lormes

Masterclass : « Fictions sensibles » – Florence Chevallier à Lormes. Partager ce qui nous émeut, ce qui nous transporte et nous déplace à l’intérieur de nous-même. À quel moment sommes nous portés hors de nous-même, et ce faisant nous découvrons nous « autre »? Comment faire advenir la dimension poétique de notre monde si rude ? Quelle est notre soif de beauté et de sens, et quelle est notre volonté de la rendre visible ? Le désir est premier, tourné vers le vivant : humains, animaux, éléments naturels, sensations sentiments, pensées, réunis. Alchimie du temps et de l’espace, de notre état primitif vers notre plus haute aspiration à dévoiler une part du mystère. Photographier est une attention de tous les instants. Une charpente qui soutient notre être naviguant entre éblouissement et ténèbres.

Pour tout public intéressé et curieux. Masterclass limitée à 10 participant.e.s et destinée aux plus de 16 ans.

Déroulement : Samedi de 10h à 18h, suivi d’un moment d’échange informel autour d’un apéritif. Dimanche de 10h à 13h.

La masterclass donnera lieu, si vous souhaitez y participer, à une exposition, dans les rues de la ville, exposition qui pourra circuler dans la région.

Avec votre accord, dans le cadre de cette exposition, nous présenterons 2 impressions de vos réalisations qui vous seront remises après l’évènement.

Matériel : De quoi photographier : votre appareil photo numérique

ou votre téléphone…, De quoi noter vos pensées, vos idées, De quoi dessiner…, Vos photos si vous le souhaitez, Votre curiosité et votre désir de découvrir, d’échanger…

Lieux de formation : Galerie de l’Oeil à Facettes à Lormes.

Tarif : Masterclass de 10 heures réparties sur 2 jours. : 120 €. 10 € d’adhésion annuelle à l’association L’oeil à facettes obligatoire.

