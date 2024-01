Masterclass fabrique IA et image numérique photo/vidéo Espace Jemmapes Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au mercredi 26 juin 2024 :

mercredi

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Au quotient familial.

Tarif étudiant, apprenti et service civique correspondant au quotient 2.

La masterclass de Pablo-Martín Córdoba apporte les moyens créatifs – des logiciels dont l’IA (Python, Processing, Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion – tous en accès libre) – pour réunir, transformer et féconder en visant l’art, les très grandes quantités de photos qui nous entourent : les collections de photos prises par nous-mêmes auxquelles s’ajoutent les photos de nos réseaux et d’internet.

Cette masterclass rejoint une orientation de l’art contemporain(*), dont l’œuvre de Pablo-Martín Córdoba. Techniquement, le principe est de (re)combiner les images en jouant sur IA, mouvement-vidéo et fixité-photo. La masterclass dure 12 séances étendues sur 12 semaines pour permettre une bonne assimilation par des exercices et la réalisation d’un travail personnel coaché par l’enseignant.

12 semaines, les mercredis de 18H à 20H, du 20 mars au 26 juin 2024.

Séance d’information mercredi 13 mars de 18H à 19H, Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, 75010.

Prérequis :

Disposer lors des séances d’un ordinateur portable. PC avec Windows 7 ou plus récent, ou Mac avec OS 10 ou plus récent et pourvu de 20Go d’espace libre pour accueillir les logiciels, les exercices et un travail personnel. Les logiciels de programmation d’images utilisés sont en accès libre. Le participant n’aura pas de frais pédagogiques.

Pablo-Martín Córdoba, Doctorant et enseignant à l’université Paris 8. Interventions à la Sorbonne, au CNRS à l’INHA ainsi que pour des institutions étrangères (Berlin University of the Arts), etc. Certaines de ses oeuvres ont été présentées au Lavoir Numérique (Paris), le Musée de l’Elysée (Lausanne), IMMIXgalerie (Paris), Espace d’art Alma (Paris), etc.

https://immixgalerie.fr/masterclass-video-photo/

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/scientifiques-et-techniques/photo-master-class-fabrique-de-l-image-numerique https://immixgalerie.fr/wp-content/uploads/2023/08/Tableau-des-Tarifs-2023-24-V2-1536×362.jpg

