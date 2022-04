Masterclass exceptionnelle avec Jorgen Randers La REcyclerie, 20 avril 2022, Paris.

Le mercredi 20 avril 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

À l’occasion de la réédition cinquantenaire du rapport Meadows, La REcyclerie, Rue de l’échiquier et Socialter proposent un cycle inédit de trois grandes conférences autour du concept des limites planétaires et de ses applications. Et c’est une rencontre avec Jørgen Randers, futurologue Norvégien et co-auteur du rapport Meadows qui ouvrira les discussions, en partenariat avec Pølar, le festival de la culture nordique à Paris.

En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du Club de Rome un rapport qu’ils intitulent « The Limits to Growth ». Celui-ci va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques d’une croissance exponentielle dans un monde fini.

En 2004, quand les auteur·ices reprennent leur analyse et l’enrichissent de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans limites, l’impact destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement.

En 2012, à l’occasion de la traduction française de cette dernière version, Dennis Meadows déclare : « Il y aura plus de changements – sociaux, économiques et politiques – dans les vingt ans à venir que durant le siècle passé. »

50 ans après sa présentation au Club de Rome, le rapport Meadows n’a jamais été aussi actuel. Les rapports scientifiques, les autorités, les preuves et les sources ne cessent de se consolider autour des limites de notre planète – ou plutôt de son habitabilité. En 2022, que nous reste-t-il à envisager ?

*PØLAR Festival explore les cultures nordiques depuis 2016 dans plusieurs lieux de spectacles et de rencontres emblématiques de l’Ile de France.

Intervenant·es :

Jorgen Randers, masterclass (30 minutes) + dialogue (20 minutes) sur le rapport et ses conséquences

Thomas Bout, propos introductif (20 minutes) sur la publication et la réception du rapport Meadows en France

Modération & entretien : Léa Dang, journaliste chez Socialter

Retrouvez l’entretien exclusif avec Dennis Meadows dans le dernier hors-série de Socialter « L’écologie ou la mort » !

Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément

La REcyclerie