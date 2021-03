Les Andelys collège rosa parks les andelys Les Andelys Masterclass Ethic’Action au collège Rosa Parks des Andelys collège rosa parks les andelys Les Andelys Catégorie d’évènement: Les Andelys

La masterclass est réalisée avec 4 classes le mardi 20 avril (projet décalé et réduit pour répondre au protocole sanitaire en vigueur). C’est un théatre forum avec pour thème l’homophobie dans le sport qui s’inscrit dans le projet de l’établissement. Ce projet est réalisé avec la troupe la Relève Bariolée dans le cadre du projet Ethic’Action Sénat de l’UNSS.

Après un travail en cours d’EPS, 4 classes de 3e assisteront et participeront à une Masterclass Ethic’Action le mardi 20 avril au collège Rosa Parks des Andelys collège rosa parks les andelys Les Andelys Les Andelys

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-20T10:00:00 2021-04-20T12:00:00;2021-04-20T14:00:00 2021-04-20T16:00:00

