MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa place dans le débat public La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa place dans le débat public La Condition Publique – Roubaix, 18 mai 2022, Roubaix. MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa place dans le débat public

La Condition Publique – Roubaix, le mercredi 18 mai à 19:00

### PRENDRE PLACE. DONNER DE LA VOIX. LIBÉRER LA PAROLE 3 rencontres · 3 invité.es · 3 thématiques · 3 aftershows Un cycle de masterclasses pour repenser la ville de manière inclusive. En écho à l’exposition « Des futurs désirables » du Labo 148 et du Frac Grand Large (Dunkerque). ### MASTERCLASS AVEC CHLOÉ DELAUME Comment « porter la plume dans la plaie » comme le disait Albert Londres en se tenant à distance des débats de son époque ? Comment être écrivain.e, journaliste, sans adopter un point de vue sur le monde ? Ecrire ou publier est-ce déjà s’engager ? Chloé Delaume autrice, lettre aux jeunes poétesse échangera avec le public sur ces thématiques. ### + SCÈNE OUVERTE, ART DE LA PAROLE

Entrée libre

La revue féministe la Déferlante, en partenariat avec le Labo 148, projet média de la Condition Publique, questionnera la construction et l’investissement de l’espace public au prisme du genre. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa place dans le débat public La Condition Publique – Roubaix 2022-05-18 was last modified: by MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa place dans le débat public La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 18 mai 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord