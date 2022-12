Masterclass : « écrire et concevoir pour une série d’animation » Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Masterclass : « écrire et concevoir pour une série d’animation » Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit Réservation au 01 40 26 29 33 ou à bibliotheque.cinema@paris.fr En partenariat avec la Cité européenne des scénaristes, la bibliothèque du cinéma vous propose de venir rencontrer Sébastien Thibaudeau et Frédéric/que Engel Lenoir scénaristes de la série « Miraculous », diffusée sur TF1. Le 19 janvier, Sébastien Thibaudeau et Frédéric/que Engel Lenoir viendront nous parler de l’écriture de la série d’animation Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, créée par Thomas Astruc. Les deux scénaristes reviendront sur l’écriture du projet, de ses débuts en 2015 à l’écriture, en room, de la 6ème saison cette année. Cet évènement vous permettra de mieux appréhender le métier à travers l’écriture et le témoignage de scénaristes, l’objectif étant de comprendre la genèse et l’organisation de l’écriture scénaristique d’un projet de fiction, d’animation ou de cinéma. Synopsis: Marinette et Adrien, deux collégiens parisiens, deviennent Ladybug et Chat Noir quand une menace pèse sur la Ville Lumière. Leur mission : capturer les Akumas du mystérieux Papillon qui transforment les Parisiens en supervilains. Si les deux héros font équipe, chacun ignore la véritable identité de l’autre. Jeudi 19 janvier 2023 – de 19h00 à 21h – Réservation conseillée Miraculous Série créée par Thomas AstrucChaîne: TF1Production: produite par Jérémy Zag et coproduite par Zagtoon, Method Animation, De Agostini, Toei Animation et SAMG AnimationScénaristes: Sébastien Thibaudeau (directeur d’écriture et scénariste) et Frédéric/que Engel Lenoir (scénariste) Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

©Miraculous / Thomas Astruc Miraculous New York sur Disney Channel

