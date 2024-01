Masterclass « Développer son projet sur scène » avec Petite Gueule MJC de Sceaux Sceaux, mercredi 7 février 2024.

Masterclass « Développer son projet sur scène » avec Petite Gueule Ce moment est ouvert aux musiciennes et musiciens en voie de professionnalisation qui développent leur projet sur scène (interprétation, mise en espace, mise en scène, corps, adresse, regard). Mercredi 7 février, 19h00 MJC de Sceaux Sur inscription

Début : 2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T22:00:00+01:00

Rappeuse, chanteuse et comédienne, Petite Gueule t’invite à sa Masterclass ! Ce moment est ouvert aux musiciennes et musiciens en voie de professionnalisation qui développent leur projet musical sur scène (interprétation, mise en espace, mise en scène, corps, adresse, regard, etc.).

Petite Gueule présentera son parcours lié à la musique, à l’écriture mais aussi à l’interprétation. De la

formation jusqu’à la création d’un album (Gronde, sorti en octobre 2023), en passant par le développement du projet sur scène.

Cette Masterclass se déroulera principalement sous forme d’échanges et de questions. Un moment d’écriture sera aussi possible si vous le souhaitez.

Gratuit sur inscription via le formulaire en ligne ou en appelant l’accueil de la MJC

MJC de Sceaux 21 rue des écoles 92330 sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/4F4UWENykS2PwG217 »}]

