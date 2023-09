Masterclass dessinée d’Alice Chemama Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Rendez-vous le samedi 9 décembre à 15h à la médiathèque Jean-Pierre Melville, pour une masterclass avec l’autrice de bandes dessinées Alice Chemama !

Alice Chemama (30 ans) est diplômée en 2017 de l’École

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Cinéma d’animation.

Influencée par les grands espaces et les voyages, musicienne à ses heures

perdues, c’est aujourd’hui une

autrice de BD indépendante reconnue. Elle vit et

travaille à Paris et Montreuil.

Son premier album, Les Kangourous de l’apocalypse (2016), aut-oédité, fruit d’une expérience « à peine

exagérée », remporte le 1er prix dessin

Libé-Apaj et lui permet de rentrer pleinement dans le monde de l’édition.

Une collaboration fructueuse avec la scénariste Méliane Marcaggi

permet par la suite la publication de l’excellent et remarqué Les

Zolas (2020), qui dépeint l’intimité du célèbre écrivain, nominé aux Eisner

Awards dans la catégorie « Best painter ».

Profitant d’une résidence aux Ateliers Médicis en Haute-Savoie,

elle publie ensuite Dans l’ombre du Mont-Blanc (2021), ouvrage

intimiste où elle explore l’imaginaire et les mythes locaux de la région.

Elle collabore depuis 2022 avec les revues TOPO et la Revue

dessinée, pour lesquels elle réalise des reportages dessinés. Sa dernière

résidence, dans le parc de Yellowstone au États-Unis nous confirme son goût

pour les voyages et l’exploration !

