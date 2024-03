Masterclass des ateliers Varan – Mardi 9 avril Le 108 Orléans, mardi 9 avril 2024.

Masterclass des ateliers Varan – Mardi 9 avril Cette masterclass présentée par Catalina Villar, membre des ateliers Varan sera l’occasion de revenir sur certains films d’ateliers, sur les formations proposées. Mardi 9 avril, 18h30 Le 108 entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T19:30:00+02:00

En 1978, les autorités de la jeune république mozambicaine demandèrent à des cinéastes connus de venir filmer les mutations du pays. Jean Rouch proposa à la place, de former de futurs cinéastes locaux afin qu’ils puissent filmer leur propre réalité. Après ce premier essai, un atelier fut créé à Paris en 1980 puis l’expérience s’est étendue à d’autres pays. Ainsi naquirent les Ateliers Varan, avec une pédagogie toujours actuelle, l’enseignement par la pratique, et, dans la lignée du cinéma direct de Rouch, Leacocok et Wiseman, une manière de penser: il n’y a pas de neutralité du regard documentaire et il ne s’agit pas seulement de décrire la réalité mais de la questionner.

Aujourd’hui mondialement reconnus, les Ateliers Varan ont initié de nombreux apprentis cinéastes, dont certains sont devenus des réalisateurs et réalisatrices reconnus (Leonardo di Costanzo, Claire Simon, Stavros Psillakis,etc.).

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

