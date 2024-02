Masterclass dégustation de vins naturels Les Collatéraux Arles, jeudi 15 février 2024.

Masterclass dégustation de vins naturels Ateliers de dégustation ouvert à tous pour découvrir une manière de vivre le vin. Réservés aux personnes majeures. 15 février et 6 mars Les Collatéraux 50€ par personne et par atelier

Début : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T19:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00

Masterclass vins vivants inclusifs voués au partage d’expériences, orchestrés par Thomas Hilbert ex sommelier du Chardon et ouverts à tous.tes !

Ça se passe aux Collatéraux à Arles, différents thèmes qui se complètent, à choisir dans le calendrier.

Places limitées à 10 personnes par atelier.

Les Vins d’Ailleurs – jeudi 15 février

Un voyage dans des contrées aux cépages autochtones. Embarquons-nous dans la découverte de saveurs inconnues, sans frontière et pourtant si proches de nous. Un parcours ludique incluant une mise en contexte du développement géographique et historique du vin.

Le vin et ses saveurs un langage universel.

Les Nouvelles Pépites mercredi 6 mars

On ne sait plus où donner de la tête ! De nouveaux talents émergeants sur des terroirs fascinants visant à les mettre en valeur. Un focus sur le rôle de la biodiversité, les méthodes de viticulture et comment le changement de vie peut modifier le paysage de nos compagnes.

La nouvelle garde du vin nature !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Les Collatéraux place Joseph Patrat Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gravitywinesimport@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678346949 »}]

