le mercredi 27 avril à 19:00

### PRENDRE PLACE. DONNER DE LA VOIX. LIBÉRER LA PAROLE 3 rencontres · 3 invité.es · 3 thématiques · 3 aftershows Un cycle de masterclasses pour repenser la ville de manière inclusive. En écho à l’exposition « Des futurs désirables » du Labo 148 et du Frac Grand Large (Dunkerque). ### MASTERCLASS #1 AVEC ADELINE RAPON Au même titre que la littérature ou les productions journalistiques, les arts visuels (photographie, peinture, cinéma, séries…) véhiculent des récits qui n’échappent ni aux stéréotypes, ni aux logiques de domination. Les images sont non seulement le reflet de leur époque, mais également des oppressions qui s’y jouent. Alors comment les regarder ? Et comment produire désormais une iconographie non oppressive ? Influenceuse afroféministe et créatrice de contenu, Adeline Rapon viendra échanger sur la question des représentations des femmes noires et métisses dans l’art et la photographie via son travail sur la série #fanmfoseries. ### DRAG SHOW Après la masterclass avec Adeline Rapon, assistez à un show drag questionnant le genre et l’espace public. Catherine de Méditrans, Eclipse et Néréide, performeureuses drag trans, s’associent pour prendre la parole de manière artistique et s’exprimer sur leurs vécus, leurs places, leurs ressentis, leurs difficultés et le retournement du stigma qui leur est assigné dans l’espace public. Regard cis, codes de genre, violence et mise au ban, réappropriation de son image et empouvoirement seront les thématiques abordées dans un show qui melangera performances individuelles et performances de groupes.

Entrée libre

La revue féministe la Déferlante, en partenariat avec le Labo 148, projet média de la Condition Publique, questionnera la construction et l’investissement de l’espace public au prisme du genre.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix



