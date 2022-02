Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Celles-sur-Belle, 5 mars 2022, Celles-sur-Belle. Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

2022-03-05 – 2022-03-05 Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres EUR Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Audition concert samedi 5 mars à 17h À l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle Entrée gratuite

Pass vaccinal Masterclass organisée par les Amis de l’orgue européen Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Audition concert samedi 5 mars à 17h À l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle Entrée gratuite

Pass vaccinal Masterclass organisée par les Amis de l’orgue européen +33 5 49 32 92 28 Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Audition concert samedi 5 mars à 17h À l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle Entrée gratuite

Pass vaccinal Masterclass organisée par les Amis de l’orgue européen Pixabay

Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Celles-sur-Belle 2022-03-05 was last modified: by Masterclass de trombone avec Jacques Mauger Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 5 mars 2022 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres