Invitée d’honneur du festival, la cinéaste portugaise Teresa Villaverde n’a jamais cessé de se tourner vers les plus jeunes, les femmes, les minorités. Depuis le début des années 90, ses films témoignent d’une approche sensible empreinte de poésie, et font surgir la grâce au cœur même de la violence sociale. Dans le cadre de cette masterclass, la cinéaste reviendra sur son parcours, ses convictions, son engagement et ses préoccupations actuelles. _Les Mutants_ (_Os Mutantes_), Teresa Villaverde, 1998 © JBA production

Entrée libre

