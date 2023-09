Masterclass de Tatiana Huezo et Ernesto Pardo à la Sorbonne Amphithéâtre Guizot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 07 octobre 2023

de 10h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Découvrez-en davantage deux invités spéciaux : l ́ le chef opérateur . Deux figures marquantes du cinéma mexicain d’aujourd’hui qui nous accompagneront lors de la Masterclass de cette édition 2023, en collaboration avec la Sorbonne. « Le regard du documentaire et la mise en scène de la réalité » Nous parlerons des processus créatifs dans la phase de préparation du film où nous définissons le point de vue, l’ambiance, l’esthétique et la narration à travers laquelle l’histoire sera racontée. Nous ferons le récit d’expériences de tournage, pour lesquelles nous partons presque toujours avec un objectif clair à suivre et avec nos sens en éveil pour laisser entrer l’inattendu et la magie de la vie dans nos films. Tatiana Huezo et Ernesto Pardo Comme à chaque édition, en partenariat avec le , nous vous proposons une masterclass gratuite, en espagnol, en présence d’un réalisateur.trice. Cette année, celle-ci sera en l’honneur du travail de la réalisatrice Tatiana Huezo e du Chef Opérateur Ernesto Pardo. Lieu : Amphithéâtre Guizot de La Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris) Date et horaire : Samedi 7 octobre, 10h30 – 12h30 Inscription obligatoire avant le lundi 2 octobre (NOM Prénom) à l’adresse : sorbonne@viva-mexico-cinema.org est une réalisatrice mexico-salvadorienne de renommée internationale. En 2021, le magazine Variety l’a désignée comme une des 10 réalisatrices à suivre ! travaille actuellement comme directeur photo et les films auxquels il a participé ont été primés dans de nombreux festivals internationaux. Amphithéâtre Guizot 17, rue de la Sorbonne 75007 Paris Contact : https://www.viva-mexico-cinema.org sorbonne@viva-mexico-cinema.org https://www.facebook.com/vivamexicorc https://www.facebook.com/vivamexicorc www.viva-mexico-cinema.org

Nora Borboa
Masterclass de Tatiana Huezo et Ernesto pardo

