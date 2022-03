Masterclass de Matthieu Bonhomme Médiathèque Jean-Pierre Melville, 21 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Rendez-vous le samedi 21 mai à 15h à la médiathèque Jean-Pierre Melville pour une masterclass avec le scénariste et dessinateur de bandes dessinées Matthieu Bonhomme !

Matthieu Bonhomme est né à Paris le 17 juin 1973.Très vite, il passe l’essentiel de son temps libre à dessiner. Il se lance, dès la seconde, dans un enseignement artistique qui s’achèvera, en 1992, avec un BTS d’arts appliqués.Il fait alors des rencontres décisives, avec Christian Rossi d’abord, puis avec Serge Le Tendre et Jean-Claude Mézières : pendant cinq années Matthieu apprend à leurs côtés. Il reçoit de leur part de précieux conseils concernant le métier sous toutes ses formes. Autant de recommandations qu’il a l’occasion de mettre en pratique alors qu’il attaque divers travaux de presse (BD et illustrations) pour Spirou, Je bouquine, Grain de soleil, Maximum, D-lire, Image Doc, etc.Il réalise ensuite, avec Jean-Michel Darlot, un 46-pages qui est publié dans Okapi entre janvier et avril 2000 avant de sortir en album en 2002 (Carabas). Il effectue d’autres petits travaux d’illustration pour Nathan. Il intègre ensuite durant 2 ans l’atelier de la place des Vosges, où il rencontre Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval.Le premier lui écrit Le marquis d’Anaon (Dargaud, 2002-2008), série en cinq tomes, et avec son complice Gwen de Bonneval il fonde l’Atelier du Coin. Une fois sur place, ce dernier lui écrira Messire Guillaume (Dupuis, 2006).En parallèle, Matthieu Bonhomme réalise également des albums en solo, comme L’Âge de raison (Carabas) pour lequel il reçoit le prix du premier album au festival d’Angoulême en 2003.En 2005, il entame sa série la plus personnelle: Esteban. Publiée tout d’abord dans le magazine Capsule Cosmique, elle continuera à évoluer dans Spirou. Un tome 6 est en préparation.En 2008 il rencontre Lewis Trondheim. Leur collaboration donnera le jour à Omni-visibilis (Dupuis, 2010), puis à Texas Cowboys tome 01 et 02 (Dupuis, 2011-2014), un western impitoyable. En 2016, pour les 70 ans de Lucky Luke, il a le plaisir de publier un album en hommage au plus célèbre des cow-boys : L’Homme qui tua Lucky Luke (Lucky Comics), un récit qui révèle les raisons qui ont poussé l’homme qui tire plus vite que son ombre à arrêter de fumer… En 2018, il sort avec Fabien Nury, le premier tome de Charlotte Impératrice (Dargaud), dont le tome 2 est prévu pour 2020.

Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)



Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

BD

Date complète :

2022-05-21T15:00:00+01:00_2022-05-21T17:00:00+01:00

Dargaud