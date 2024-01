MASTERCLASS DE JEAN-PHILIPPE COLLARD Salle Cortot Paris, mardi 6 février 2024.

Découvrez, avec cette saison des Rencontres musicales de Cortot, la richesse des activités déployées au sein de l’École Normale de Musique de Paris, cette institution unique où se côtoient les grands solistes et pédagogues d’aujourd’hui et les futures étoiles de la scène musicale classique. Au fil des concerts et évènements, suivez les temps forts de l’année dans l’écrin de la Salle Cortot : classes publiques de maîtres prestigieux, récitals de lauréats, de professeurs, de jeunes solistes issus de l’École, concerts de l’orchestre ou de partenaires artistiques.Né en Champagne dans une famille mélomane, Jean-Philippe Collard quitte sa région natale à l’âge de 10 ans pour commencer sa formation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, sous la férule éclairée et exigeante Pierre Sancan. Lauréat de nombreux concours internationaux, il se retrouve projeté sur le devant de la scène musicale internationale.De son ami le maître Horowitz, il tient le secret du chant profond et soutenu, qui fait de lui un virtuose du lyrisme en demi-teinte, de la confidence vibrante et chaleureuse.Aujourd’hui fort d’une discographie de plus de soixante titres, Jean-Philippe Collard joue sur les grandes scènes musicales dans le monde entier – de Carnegie Hall au Teatro Colon en passant par le Théâtre des Champs-Elysées et le Royal Albert Hall. Très connu du public français et étasunien, il a travaillé avec les plus grands chefs d’orchestres.Amoureux des rencontres, Jean-Philippe Collard avoue un penchant secret pour la musique de chambre, où se nouent des complicités d’une vie.Cette soif d’échange et de partage le conduit volontiers sur des départementales peu fréquentées où il joue dans des églises de village et des salles des fêtes.En 2003, il devient chevalier de la Légion d’Honneur.Producteur : Salle CortotPROGRAMMEMasterclass autour des oeuvres de Gabriel Fauré, à l’occasion du centième anniversaire de sa mort

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75