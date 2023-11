Masterclass de danse flamenco avec Eva Manzano Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Masterclass de danse flamenco avec Eva Manzano Flamenco en France Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 09h45 à 13h45

.Public adolescents adultes. payant TARIFS Un niveau- 2 heures : 30€ adhérents / 45€ non-adhérents Deux niveaux – 4 heures : 45 euros adhérents / 60€ non-adhérents La Perla de Paris organise une masterclass avec la bailaora flamenca Eva Manzano (Grenade). Dimanche 3 décembre de 10h30 à 13h30 HORAIRES

9h45-11h45 : Niveau 2 / Tangos de Graná – 2H

11h45-13h45 : Niveau 1 / Bulerias – 2H TARIFS Un niveau- 2 heures : 30€ adhérents / 45€ non-adhérents Deux niveaux – 4 heures : 45 euros adhérents / 60€ non-adhérents INFOS & RÉSERVATIONS :

La Perla de Paris laperladeparis@gmail.com 06 18 95 76 75 LIEUX : Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 ParisMETRO : L2 Avron ou L9 : Buzenval EVA MANZANO viendra danser à Flamenco en France les vendredi 8 et samedi 9 décembre 2023 à 20h30Pour ce spectacle intitulé « GRANADA LA BELLA« , elle sera entourée du chanteur Alberto Funes et du guitariste Cristobal Corbel. + D’ INFOS SUR LES SPECTACLES AVEC EVA MANZANO

https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/granada-la-bella-eva-manzano-2023-10-02 Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/stages/masterclass-de-baile-flamenco-avec-eva-manzano-2023-11-08 +33618957675 laperladeparis@gmail.com https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.flamencoenfrance.fr/stages/masterclass-de-baile-flamenco-avec-eva-manzano-2023-11-08

Eva Manzano Stage de danse flamenco Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Flamenco en France Paris latitude longitude 48.8539009908465,2.39960703179221

Flamenco en France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/