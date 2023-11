Masterclass de chant flamenco avec Alberto Funes Flamenco en France Paris, 9 décembre 2023, Paris.

info@albertofunes.com

Originaire de Grenade en Andalousie, le chanteur Alberto Funes donnera deux masterclass de cante flamenco à la peña flamenca de Paris.

16h-17h15 : Niveau Débutant

17h15-18h30 : Niveau Medio / Avancé

Concernant les palos étudiés, Alberto verra selon le niveau et les souhaits des élèves inscrits.

Alberto Funes est

un cantaor et musicien originaire du quartier de La Chana à Grenade. Il

joue du violon et de la guitare mais c’est le cante flamenco qui

l’anime depuis son enfance. Il officie en solo ou travaille avec des

compagnies de danse ou des chanteurs et chanteuses dans d’autres

références musicales que le flamenco.

Parallèlement

à sa carrière de musicien et son travail de composition, il enseigne le

flamenco au travers d’ateliers. le dernier en date : « La hora flamenca »

à l’occasion de la journée internationale du flamenco le 16 novembre

2023.

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris

Alberto Funes Chant flamenco