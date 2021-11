Bordeaux Académie Vanessa Feuillatte Bordeaux, Gironde MASTERCLASS danse modern jazz avec Bruno Vandelli Académie Vanessa Feuillatte Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La danse pour vocation, Bruno Vandelli est un artiste hétéroclite. Danseur, chorégraphe interprête et directeur artistique passionné, il a beaucoup voyagé aux Etats Unis et côtoyé de grandes figures de la danse telles que Martha Graham, Alvin Ailey…C’est dans le sud de la France, à Cannes exactement, que Bruno enseigne le modern jazz et le contemporain dans sa propre compagnie et à travers des stages internationaux. Alors n’attendez plus, venez à sa rencontre afin de découvrir son univers ! Déroulement du stage : Le stage du dimanche étant la continuité du stage du stage du samedi, il est fortement recommandé de faire les 2 jours. Niveau Intermédiaire : de 14H00 à 15H30 Niveau Avancé : de 16H00 à 17H30 Stage 1 jour : 25€ Stage 2 jours : 40€ Le 11 et 12 décembre prochain : masterclass en danse modern jazz avec Bruno Vandelli, danseur et chorégraphe international Académie Vanessa Feuillatte 24 avenue saint amand, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

