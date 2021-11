Bordeaux Académie Vanessa Feuillatte Bordeaux, Gironde MASTERCLASS danse classique avec Vanessa Feuillatte Académie Vanessa Feuillatte Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Académie Vanessa Feuillatte, le samedi 20 novembre à 18:00

Rendez-vous le samedi 20 novembre, à 18h, pour une masterclass exceptionnelle avec Vanessa Feuillatte. Avant d’être ambassadrice de l’académie,Vanessa est tout d’abord une grande passionnée de danse, travailleuse et persévérante. A travers sa masterclass, notre première danseuse de l’opéra national de Bordeaux souhaite transmettre sa passion, sa vision de la danse et vous aider à parfaire votre technique. Niveau intermédiaire/avancés requis. À partir de 12 ans. Réservation en ligne ou au secrétariat La masterclass aura lieu au 24 avenue Saint Amand, 33200 Bordeaux Caudéran masterclass en danse classique avec Vanessa Feuillatte première danseuse de l’opéra national de Bordeaux. Académie Vanessa Feuillatte 24 avenue saint amand, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T19:30:00

