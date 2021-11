MASTERCLASS danse classique avec Javier Torres Académie Vanessa Feuillatte, 27 novembre 2021, Bordeaux.

Nouveau directeur du Ballet National de Finlande, Javier Torres est un danseur, chorégraphe et pédagogue de renommée internationale. Il vous enseignera la danse classique contemporaine, basée sur le souffle et le respect de l’alignement corporel. Formé notamment à Mexico, il s’inspire de « la méthode cubaine » et souhaite la transmettre au plus grand nombre. Retrouvez le, samedi 27 et dimanche 28 novembre, dans nos studios de Caudéran. La masterclass est ouverte à tous, adhérents et non adhérents de l’académie. Le niveau intermédiaire/avancés est requis. A partir de 12 ans. Horaires : Samedi 27 Novembre 2021 : de 17H30 à 19H00 Dimanche 28 Novembre 2021 : de 10H30 à 12H00

les 27 et 28 novembre prochain : masterclass d’exception avec le nouveau directeur du ballet national de Finlande

Académie Vanessa Feuillatte 24 avenue saint amand, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde



