Vous n’avez pas pu le manquer dans la dernière série de représentations du ballet de la Sylphide : Alvaro Rodriguez Piñera dans le rôle de la sorcière ! Ce danseur d’origine espagnole, actuellement en poste à l’Opéra National de Bordeaux, nous fait l’honneur de venir donner une masterclass à l’académie le samedi 5 mars 2022, de 17H00 à 18H30. Curieux, passionnés… nous sommes ravis de vous proposer cette toute nouvelle masterclass en danse classique (niveau intermédiaire- avancé) ! À travers sa masterclass, Alvaro vous partagera sa passion pour la danse, son expérience de danseur afin de vous aider à parfaire votre technique. Stage Danse Classique à l’Académie de danse Vanessa Feuillatte : 24 avenue Saint-Amand 33200 Bordeaux Caudéran Date : le samedi 5 mars 2022 Horaires : de 17H00 à 18H30 Niveau : Intermédiaire – Avancé A partir de 12 ans Alvaro RODRIGUEZ, danseur à l’Opéra National de Bordeaux, nous fait l’honneur de donner une masterclass en danse classique le samedi 5 mars 2022 (niveau intermédiaire-avancé). Académie Vanessa Feuillatte 24 avenue saint amand, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

