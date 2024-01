Masterclass d’aérien travail en dynamique Compagnie Crazy R Halle H Bordeaux, samedi 3 février 2024.

Masterclass d’aérien travail en dynamique Masterclass d’aérien ciblée sur le travail en dynamique pour acquérir des bases ou se perfectionner. 3 et 4 février Compagnie Crazy R Halle H Sur inscription, 120€ pour les non adhérent·es et 115€ pour les non adhérent·es bénéficiaires de la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:30:00+01:00

Ce stage vous permettra de progresser en dynamique sur les aériens fixes.

Contenu du stage :

travail des fouets

travail des bases (ventre, dos, rotations avant/arrière et axiales)

travail du rythme

travail des mouvements giratoires

Conditions :

pratique régulière d’un agrès fixe

tous niveaux acrobatiques

à partir de 14 ans

Samedi et dimanche 10h 12h30 et 14h 16h30.

Compagnie Crazy R Halle H 176 Rue Achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://compagniecrazyr.helloresa.com/ »}]

cirque aérien