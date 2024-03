Masterclass : Créer un morceau de A à Z File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre, mercredi 29 mai 2024.

Masterclass : Créer un morceau de A à Z Mercredi 27 mars | À partir de 20h | Gratuit sur réservation Mercredi 29 mai, 20h00 File7 / Magny le Hongre / 77 Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T23:00:00+02:00

Réussir à terminer un morceau est loin d’être facile, mais en commencer un n’est pas toujours simple non plus. On peut parfois être face au manque d’inspiration, ou bien avoir trop d’idées et s’éparpiller. A force de réaliser de nombreux morceaux, des réflexes se mettent en place, et permettent de prendre confiance en soi. Baptiste Marzano et Joachim Baumerder collaborent ensemble depuis 5 ans au sein du groupe Carmen Sea, en tant que musiciens, compositeurs et producteurs. Après avoir accumulé de nombreuses expériences ensemble, ainsi que individuellement pour d’autres artistes, le duo souhaite aujourd’hui faire partager leur savoir et leurs techniques pour être en mesure de réaliser un morceau, de l’inspiration qui fera naître la première idée, jusqu’au pré-mix de la maquette finale.

Intervenants : Joachim Baumerder & Baptiste Marzano (Carmen Sea, Tetha)

Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accompagnement@file7.com »}] [{« link »: « mailto:accompagnement@file7.com »}]

