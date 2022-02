MASTERCLASS Créature design : Musée de Picardie Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

MASTERCLASS Créature design : Musée de Picardie Amiens, 9 février 2022, Amiens. MASTERCLASS Créature design : Musée de Picardie Amiens

2022-02-09 12:20:00 – 2022-02-09

Amiens Somme Amiens Somme 0 0 – MASTERCLASS • samedi 19 février 2022, à 11h30. Présentation des réalisations et conférence « Conception de créatures en maquillage de science-fiction pour le cinéma » et exposition des réalisations. « Des métamorphoses d’Ovide à l’univers de Guillermo del Toro ». – MASTERCLASS • samedi 19 février 2022, à 11h30. Présentation des réalisations et conférence « Conception de créatures en maquillage de science-fiction pour le cinéma » et exposition des réalisations. « Des métamorphoses d’Ovide à l’univers de Guillermo del Toro ». museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 – MASTERCLASS • samedi 19 février 2022, à 11h30. Présentation des réalisations et conférence « Conception de créatures en maquillage de science-fiction pour le cinéma » et exposition des réalisations. « Des métamorphoses d’Ovide à l’univers de Guillermo del Toro ». © Musée de Picardie

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-31 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

MASTERCLASS Créature design : Musée de Picardie Amiens 2022-02-09 was last modified: by MASTERCLASS Créature design : Musée de Picardie Amiens Amiens 9 février 2022 amiens Somme

Amiens Somme