Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre MASTERCLASS CORDES Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

MASTERCLASS CORDES Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 10 février 2019, Nevers. MASTERCLASS CORDES

le dimanche 10 février 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Depuis Décembre, les cordes amateurs et élèves de l’orchestre découvrent les nouvelles partitions du concert du 24 Mars prochain. A mi parcours de cette préparation, le violoniste jean François CORVAISIER et le violoncelliste Laurent LAGARDE, tous deux solistes de l’orchestre Bourgogne et fidèles des Nivernais viendront animer une masterclass c’est à dire délivrer des anecdotes sur les oeuvres, conseiller sur des coups d’archet ou des doigtés ou faire des commentaires sur les erreurs fréquentes. Cette masterclass sera ouverte au public qui pourra ainsi découvrir les vertus de cette formation courte et intense -Symphonie du Nouveau Monde Dvorak – Ouverture de Candide Bernstein – Rhapsodie in Blue – Gershwin.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

« La préparation d’un concert » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-10T14:00:00 2019-02-10T15:00:00;2019-02-10T15:00:00 2019-02-10T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers