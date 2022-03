Masterclass : Comment écrire des histoires de jeux vidéo Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne FibreTigre, auteur des jeux vidéo Out There, Sigma Theory et d’autres, vous transmet les bases de l’écriture dans le jeu vidéo. A partir de 12 ans.

Durée : 3h

