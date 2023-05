Masterclass Comics & Super-Héros Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Masterclass Comics & Super-Héros Bibliothèque Mohammed Arkoun, 7 juin 2023, Paris. Le mercredi 07 juin 2023

de 17h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Rencontre de dessinateurs de comics et ateliers de création de super-héros Le temps d’un après-midi, venez découvrir comment un dessinateur professionnel vit sa vie ! Guile & Kibar, qui travaillent avec Marvel & Image, viendront à

la bibliothèque vous parler de leur parcours, leurs inspirations, leurs

méthodes, vous donner des conseils en dessin, en organisation, le tout

afin d’être publié. Ils viendront aussi pour vous

motiver et vous montrer que vous aussi vous pouvez devenir artiste

professionnel ! La masterclass sera suivie par des ateliers de création de super-héros. Sur réservation, places limitées. A partir de 14 ans. Masterclass organisée par la librairie Album Comics dans le cadre du festival Quartier du livre de la mairie du 5e. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ https://www.facebook.com/BibArkoun/

