Masterclass CNL dans le cadre du Pass culture Rectorat de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Masterclass CNL dans le cadre du Pass culture Rectorat de Versailles, 23 mars 2022, Versailles. Masterclass CNL dans le cadre du Pass culture

Rectorat de Versailles, le mercredi 23 mars à 15:00 Webinaire proposé pour accompagner les enseignants de collège et lycée à partir de la 4e et jusqu’à la terminale, dans le cadre de la part collective du Pass Culture. Rectorat de Versailles 3 boulevard de Lesseps, 78017 Versailles Cedex Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Rectorat de Versailles Adresse 3 boulevard de Lesseps, 78017 Versailles Cedex Ville Versailles lieuville Rectorat de Versailles Versailles Departement Yvelines

Rectorat de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Masterclass CNL dans le cadre du Pass culture Rectorat de Versailles 2022-03-23 was last modified: by Masterclass CNL dans le cadre du Pass culture Rectorat de Versailles Rectorat de Versailles 23 mars 2022 Rectorat de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines