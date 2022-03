MASTERCLASS BATTERIE AVEC SONNY TROUPÉ File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Sensibilisé très tôt aux percussions via le tambour ka, c’est ensuite vers la batterie que Sonny Troupé se tourne et enrichit dès lors sa pratique musicale. À côté des phrases dites traditionnelles se sont très vite ajoutées des méthodes de jeu pouvant être qualifiées de modernes. Complètement affranchi des barrières musicales et à l’aise avec de nombreuses esthétiques (jazz, fusion, metal, soul, funk, reggae…), on le retrouve notamment aux côtés de Kenny Garrett, Christian Laviso, Jacob Desvarieux, Lisa Simone ou encore Ben l’Oncle Soul. Dans cette masterclass spéciale batterie, Sonny Troupé reviendra sur son parcours en présentant ses astuces et ses techniques derrière ses toms.

Gratuit sur réservation à accompagnement@file7.com

Samedi 16 avril // 16h-19h // Rdv musicien·ne·s File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

