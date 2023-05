Masterclass avec Nodir Rasulov, maître de la broderie aux fils d’or L’Institut du Monde Arabe, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. payant

Dans le cadre de l’exposition « Sur les routes de Samarcande », venez participer à une masterclass exceptionnelle, animée par un maître ouzbek de la broderie aux fils d’or et d’argent : Nodir Rasulov. Vous pourrez vous essayer à son art, et repartirez avec un lit d’aiguilles brodé de vos mains !

Maître de la broderie d’or et d’argent, Nodir Rasulov réalise toutes sortes de pièces – vêtements pour hommes et femmes, couvre-chefs, oreillers, tentures et rideaux et même portraits. L’originalité de ses créations réside dans son travail exclusivement réalisé à la main, et dans l’utilisation de motifs nationaux et de tresses de fils d’or et d’argent.

Après ses études supérieures, Nodir Rasulov a rejoint en 1999 l’Association des artisans populaires, des artisans et des artistes d’Ouzbékistan Hunarmand. Son travail a notamment été distingué lors du Festival international de l’artisanat de Santa Fe (Nouveau-Mexique, États-Unis, 2008), et de l’exposition « Hand Made » à Houston (Texas, États-Unis, 2011).

La réalisation d’une broderie

Le brodeur commence par dessiner un croquis, puis il l’applique sur du carton avant de découper les motifs dessinés à l’aide de ciseaux spéciaux. Ensuite, le motif en carton est fixé sur une étoffe et ce motif est brodé à l’aide de fils d’or par-dessus la découpe en carton (dite gulduzi) ; on enroule des fils d’or torsadés autour du gulduzi pour réaliser l’ornementation. Le produit fini est cousu.

Les participants à cette masterclass pourront participer à la réalisation d’une broderie et s’y essayer de leur côté : chacun se verra offrir un petit lit d’aiguille qu’il brodera lui-même de fils d’or et d’argent et emportera avec lui.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/masterclass-avec-nodir-rasulov-maitre-de-la-broderie-aux-fils-d-or

DR