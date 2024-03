Masterclass avec les Frères Poulain : Porter son Projet DIY en Vidéo ! Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 27 janvier 2024.

Masterclass avec les Frères Poulain : Porter son Projet DIY en Vidéo ! Rejoignez-nous pour une MasterClass immanquable avec les artisans de la tech et bricoleurs passionnés de DIY : Les Frères Poulain. Samedi 27 janvier, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Début : 2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Rejoignez-nous pour une MasterClass immanquable avec les artisans de la tech et bricoleurs passionnés de DIY : Les Frères Poulain. Comment créent-ils leurs vidéos, de l’idée DIY jusqu’à la mise en ligne puis apprenez à valoriser votre projet DIY en vidéo : des astuces de tournage aux techniques d’édition pour commencer !

Ami·e·s makers c’est l’occasion unique de donner une nouvelle dimension à vos créations ! Assurez votre place en complétant le formulaire ci-dessous. À vos caisses à outils, vos caméras, prêts, fabriquez ! Ça tourne ! »

Samedi 27 janvier à 11h en salle Agora – sur INSCRIPTION !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Les Frères Poulain