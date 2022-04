Masterclass – avec le guitariste Xavier Derouin MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Masterclass – avec le guitariste Xavier Derouin MJC de Sceaux / 92, 11 mai 2022, Sceaux. Masterclass – avec le guitariste Xavier Derouin

MJC de Sceaux / 92, le mercredi 11 mai à 19:00

Vous y découvrirez ses astuces et ses riffs de guitariste. Apportez votre guitare acoustique afi n d’explorer avec lui en direct live ! NB : Le jeu sur scène s’adresse aux guitaristes ayant un minimum d’autonomie désirant explorer de nouvelles techniques

Sur inscription

Guitariste aux milles expériences aux côtés notamment d’Ayo, Oxmo Puccino, Yannick Noah, Jean Jacques Goldman, Stewart Copeland…, Xavier Derouin nous propose sa masterclass guitare. MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu MJC de Sceaux / 92 Adresse 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville MJC de Sceaux / 92 Sceaux Departement Hauts-de-Seine

MJC de Sceaux / 92 Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Masterclass – avec le guitariste Xavier Derouin MJC de Sceaux / 92 2022-05-11 was last modified: by Masterclass – avec le guitariste Xavier Derouin MJC de Sceaux / 92 MJC de Sceaux / 92 11 mai 2022 MJC de Sceaux / 92 Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine