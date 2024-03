Masterclass Accueil de loisirs, Saint-Jouan-des-Guérets (35) Saint-Jouan-des-Guérets, samedi 16 mars 2024.

Masterclass avec Eithne Ni Dhonaile – Áine Mhaoir – John Weir Samedi 16 mars, 10h00 Accueil de loisirs, Saint-Jouan-des-Guérets (35) 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

MASTERCLASS

Salles de l’accueil de loisirs – Allée de l’Île Chevret

10h-12h et 14h-16hTarif : 30 € la journée (repas non compris). Accueil et règlement sur place dès 9h30.

– Harpe avec Eithne Ní Dhonaile- Violon (fiddle) avec John Weir- Concertina avec Áine Mhaoir

Bonne maîtrise instrumentale requise.

Renseignements et inscriptions : 06 63 81 28 29

source : événement Masterclass publié sur AgendaTrad

Accueil de loisirs, Saint-Jouan-des-Guérets (35) 21, Allée de l’Île Chevret

Accueil de loisirs, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France Saint-Jouan-des-Guérets 35430 Ille-et-Vilaine Brittany [{« link »: « https://agendatrad.org/e/48872 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

danse atelier