MASTERCLASS ABLETON AVEC RAPHAËL JEANNE File7, 11 mai 2022, Magny-le-Hongre.

MASTERCLASS ABLETON AVEC RAPHAËL JEANNE

File7, le mercredi 11 mai à 20:00

Batteur et producteur depuis 2012, moitié du groupe Alb et référent technique de nombreux artistes, Raphaël exploite depuis plus de 10 ans Ableton Live comme Logic Pro pour faire le lien entre la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et la performance scénique. Avec plus de 400 dates au compteur, en France comme à l’étranger, accompagnant des artistes tels que Vianney, Rilès, Alb, Tessae … Raphaël a développé une expertise technique dédiée au spectacle vivant en concevant des kits techniques « plug & play » et des solutions informatiques pour des artistes majeurs et confirmés (Shaka Ponk, Rilès, Prudence, Cats On Trees, …). Fort de cette expérience, Raphaël fonde en 2018, avec son collègue du groupe Alb, la société Tout L’Univers, dédiée au conseil et à l’accompagnement d’artistes en quête de spontanéité musicale en live. En 2020, il devient formateur certifié par Ableton afin d’accompagner les stagiaires dans l’utilisation du logiciel phare dédié au live.

Gratuit sur réservation à accompagnement@file7.com

Mercredi 11 mai // 20h-23h // Rdv musicien·ne·s

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T23:00:00