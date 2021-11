Masterclass: A la découverte du football Brésilien Canal 93, 19 décembre 2021, La Courneuve.

Masterclass: A la découverte du football Brésilien

Canal 93, le dimanche 19 décembre à 14:00

Venez réseauter et découvrir l’environnement du football avec les experts Planfoot. Durant cette masterclass, vous découvrirez l’organisation du football et la formation des joueurs au Brésil.

39,99€ sur réservation: www.planfoot.com

Masterclass animée par Paulo César Parente, ex footballeur professionnel (Flamengo, Paris SG, Santos, Toulouse FC, Fluminense) et international brésilien. Venez réseauter et vous former!

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès, bobigny La Courneuve Quatre-Routes – Anatole France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T17:30:00