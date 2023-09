Masterclass 808 : les dessous de l’écriture d’une quotidienne Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Masterclass 808 : les dessous de l’écriture d’une quotidienne Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, 5 octobre 2023, Paris. Le jeudi 05 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit Réservation au 01 40 26 29 33 ou à bibliotheque.cinema@paris.fr En partenariat avec la Cité européenne des scénaristes, la bibliothèque du cinéma vous propose de venir rencontrer Stéphanie Tchou-Cotta, scénariste sur la série « Un si grand soleil », diffusée sur France 2. Jeudi 5 octobre, Stéphanie Tchou-Cotta viendra nous parler de l’écriture de la série quotidienne Un si grand soleil. A travers son expérience, elle abordera les coulisses de l’écriture d’une série quotidienne, et partagera conseils, outils, techniques et anecdotes. Cet évènement vous permettra de

mieux appréhender le métier à travers l’écriture et le témoignage de Stéphanie Tchou-Cotta, l’objectif étant de comprendre la genèse et l’organisation de

l’écriture scénaristique d’un projet de fiction, d’animation ou de cinéma. Synopsis : Claire revient à Montpellier après dix sept ans d’absence, afin de faire découvrir à son fils Théo sa ville natale. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Accusée de meurtre, elle devra se plonger dans son passé afin de pouvoir se disculper. Un si grand soleil Réalisée par Olivier Szulzynger, Eline Le Fur, Cristina Arellano, Stéphanie Tchou-Cotta

Chaîne: France 2

Production: France.TV Studio Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

France TV Studios – France 2 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque du cinéma François Truffaut Adresse Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris latitude longitude 48.8620061731389,2.34523985005807

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/