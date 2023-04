Masterclass 808 : « découvrir l’écriture d’un projet à travers le témoignage de scénaristes » Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation au 01 40 26 29 33

ou à bibliotheque.cinema@paris.fr

En partenariat avec la Cité européenne des scénaristes, la bibliothèque du cinéma vous propose de venir rencontrer Elodie Namer.

Le 10 mai, Élodie Namer, scénariste et réalisatrice, viendra nous parler de l’écriture de trois de ses projets : le long-métrage Miss et les séries Les Randonneuses et Lycée Toulouse Lautrec, trois œuvres portant un fort message d’inclusion.

Cet évènement vous permettra de mieux appréhender le métier à travers l’écriture et le témoignage d’Élodie Namer, l’objectif étant de comprendre la genèse et l’organisation de l’écriture scénaristique d’un projet de fiction, d’animation ou de cinéma.

Avec la participation du SPCH, le Syndicat des Professionnels du Cinéma en situation de Handicap.

Réservation obligatoire

Miss

Co-écrit et réalisé par Ruben AlvesProductions : CHAPKA FILMS et ZAZI FILMS

Les randonneuses

Créée par Fanny Riedberger, Anna Fregonese et Sylvie AudcoeurChaîne : TF1Réalisée par Frédéric BertheCoproduction de Habanita Federation et TF1 – diffusion prévue en 2023

Lycée Toulouse Lautrec (Saison 2)

Réalisée par Fanny Riedberger, Nicolas Cuche et Stéphanie Murat sur une idée originale de Fanny Riedberger et Justine PlanchonChaîne : TF1 (France), La Une (Belgique) Coproduction de Habanita Federation, TF1, Be-FILMS et la RTBF (télévision belge), avec la participation de la Radio télévision suisse (RTS)

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

logo de la cité européenne des scénaristes