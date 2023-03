Masterclass 2023- Concert de Jérôme Etcheberry Le stade, 21 mars 2023, Monségur .

Masterclass 2023- Concert de Jérôme Etcheberry

Collège Eléanor de Provence Le stade Monségur 33580 Le stade Collège Eléanor de Provence

2023-03-21 – 2023-03-21

Le stade Collège Eléanor de Provence

Monségur

33580

EUR Chaque année, l’Office Monségurais de la Culture et des Loisirs, dans sa mission d’éducation artistique en milieu scolaire, propose aux élèves des classes jazz du collège Eléonore de Provence de Monségur une rencontre avec un artiste représentatif de la scène jazz international du moment.

Cette journée est l’occasion, pour celui qui devient le parrain de la promotion, de partager son expérience et de donner des conseils musicaux aux élèves de 6e, 5e, 4e et 3e des Classes Jazz du collège

Jérôme Etcheberry, nouveau parrain des classes Jazz, est notamment reconnu pour ses arrangements à la fois modernes et respectueux de l’œuvre de Louis Armstrong, portés tant par sa culture musicale que par sa fantaisie naturelle.

Un concert clôturera cette journée d’échange à 20h30.

+33 5 56 61 82 91 OMCL

Jérôme Etcheberry

Le stade Collège Eléanor de Provence Monségur

