**À quoi ressemblerait un musée féministe, inclusif et engagé ? Quelles mesures concrètes pour y parvenir ?** **Héritage de la société patriarcale, les musées sont – pour la plupart – pensés par des hommes ou pour des hommes. Mise en patrimoine, expositions engagées, écriture inclusive, température des espaces…Comment rendre l’expérience du musée plus inclusive et la constitution de son patrimoine plus égalitaire ?** Chaque année, le MICR aborde à travers l’ensemble de ses productions un thème sociétal majeur à la fois en tant qu’espace public et en tant qu’employeur. « Genre et diversité » sont à l’honneur en 2021-2022, et ces thématiques sont explorées aux cotés Rebecca Amsellem, avec qui le musée travaille depuis plus d’un an à identifier ce que serait un musée féministe et engagé. L’autrice et activiste partagera les résultats de cet important travail de recherche dans une série de masterclasses, qui nous ouvriront les portes d’un musée davantage inclusif et diversifié. La masterclass est organisée en collaboration avec le festival [Les Créatives](https://lescreatives.ch/) Langue: Anglais **Inscriptions** Pour assister à la masterclass sur place, au Musée, merci de contacter Pierre-Antoine Possa: [[pa.possa@redcrossmuseum.ch](mailto:pa.possa@redcrossmuseum.ch)](mailto:pa.possa@redcrossmuseum.ch) Pour voir la masterclass en live en ligne, merci de remplir ce formulaire: [[https://www.redcrossmuseum.ch/26-11-21-masterclass-2-penser-les-musees-feministes/](https://www.redcrossmuseum.ch/26-11-21-masterclass-2-penser-les-musees-feministes/)](https://www.redcrossmuseum.ch/26-11-21-masterclass-2-penser-les-musees-feministes/)

