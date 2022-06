MasterC : Improvisation Danse Contact, 18 juin 2022, .

MasterC : Improvisation Danse Contact

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 16:00:00

Pour adultes amateurs et confirmés

Le contact improvisation est une pratique dansée dans laquelle les points de contact physique entre au moins deux partenaires sont le point de départ d’une exploration à travers des mouvements improvisés. Au-delà des simples points de contact physique, entre en jeu le contact global (auditif, kinesthésique, perceptif/énergétique et même affectif) du danseur avec son ou ses partenaires et avec l’environnement (le sol, l’espace, la gravité). Aussi appelé « danse contact », il s’agit d’une danse improvisée donnant la priorité à l’écoute et à la confiance entre les partenaires. Les rencontres doivent se faire en toute fluidité, les danseurs doivent se rendre disponibles aux mouvements des autres, les partenaires doivent adapter leurs mouvements et déplacements mutuels. Le contact improvisation peut se pratiquer en duo ou à plusieurs.

Sur inscription

dernière mise à jour : 2022-05-28 par