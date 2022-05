Master des vaches sans corde Dax, 20 juillet 2022, Dax.

Master des vaches sans corde Parc Théodore Denis Arènes Dax

2022-07-20 – 2022-07-20 Parc Théodore Denis Arènes

Dax Landes

Course landaise avec les 4 meilleures équipes

face à de jeunes vaches rapides et sans corde. Raseteurs confirmés et petits veaux pour les enfants. Spectacle et ambiance assurés !

Course landaise avec les 4 meilleures équipes

face à de jeunes vaches rapides et sans corde. Raseteurs confirmés et petits veaux pour les enfants. Spectacle et ambiance assurés !

+33 058909909

Course landaise avec les 4 meilleures équipes

face à de jeunes vaches rapides et sans corde. Raseteurs confirmés et petits veaux pour les enfants. Spectacle et ambiance assurés !

Salvat

Parc Théodore Denis Arènes Dax

dernière mise à jour : 2022-03-31 par