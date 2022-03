Master classes publiques de chant lyrique, Les Art’Scènes Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Master classes publiques de chant lyrique, Les Art’Scènes Passage Sainte-Croix, 8 avril 2022, Nantes. 2022-04-08

Horaire : 14:00 18:30

Gratuit : oui Venez découvrir les coulisses du travail de préparation d’airs de chant lyrique avec de grands artistes dans un lieu d’exception. En savoir plus : lesartscenes.fr et passagesaintecroix.fr Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/

Passage Sainte-Croix
Adresse 9 Rue de la Baclerie
Ville Nantes

Passage Sainte-Croix Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

