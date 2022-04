Master Classes #16 Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Pour la quinzième année, le château de La Roche-Guyon accueille ses traditionnelles master classes sous la direction artistique de Jean Mouillère. Une trentaine de jeunes musiciens de tous pays viennent jouer au château et suivre des cours individuels comme collectifs avec Jean Mouillère (violon), François Salque (violoncelle), Yoko Kaneko (piano) et Antoine de Grolée (piano). Violon et quator autour de Jean Mouillère jeudi 28 avril // 20h30 ÉGLISE DE WY-DIT-JOLIE-VILLAGE Baroque ou classique autour de Yoko Kaneko vendredi 29 avril // 20h30 ÉGLISE DE LA ROCHE-GUYON La nuit du violon autour de François Salque et Antoine de Grolée samedi 30 avril // 20h30 EGLISE DE VÉTHEUIL Concert des Révélations dimanche 1er mai // 15h00 CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON Remise des Prix COURS PUBLICS CHAQUE JOUR 27 au 1er mai CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON Un concert sera donné le jeudi 25 avril à 11h pour les enfants de l’hôpital de La Roche-Guyon Tarif unique pour les concerts 15 €, gratuit moins de 12 ans Cours publics compris dans le droit d’entrée du château Informations Château de La Roche-Guyon 01 34 79 74 42 Réservations [www.fnacspectacles.com](http://www.fnacspectacles.com) [www.carrefour.fr](http://www.carrefour.fr) [www.francebillet.com](http://www.francebillet.com) Ces master classes ont révélé de jeunes musiciens lauréats des Victoires de la Musique Classique tels que le pianiste Adam Laloum (2017). Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l’audience Val-d’Oise

