Les visiteurs sont les bienvenus de 14h à 16h du 27 avril au 1er mai pour venir les écouter au Château. COURS PUBLICS CHAQUE JOUR 27 au 1er mai CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON Suite à ces cours nous proposons une succession de concerts à venir découvrir !

Ces Master classes, co-organisées avec l’association Via Nova, sous la direction artistique de Jean Mouillère, proposent également des cours individuels en public. Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l’audience Val-d’Oise

2022-04-27T08:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-04-28T08:00:00 2022-04-28T16:30:00;2022-04-29T08:00:00 2022-04-29T16:30:00;2022-04-30T08:00:00 2022-04-30T16:30:00;2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T16:30:00

